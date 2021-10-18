У поліції розповіли, хто та як перевірятиме "ковідні" сертифікати українців від 21 жовтня

У поліції розповіли, хто та як перевірятиме "ковідні" сертифікати українців від 21 жовтня

За словами Білошицького, всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі.

Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від коронавірусу за QR-кодом. Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканувавши паперовий його варіант.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив у понеділок, 18 жовтня, у ефірі Сніданку з 1+1.

"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян від 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків", - зазначив він.

Білошицький нагадав, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - сказав він.

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Також Білошицький наголосив, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну інфекцію, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності", - резюмував він.

Нагадаємо:

В Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень пасажирів між регіонами . Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Про те, чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату з автобуса - у нашому матеріалі.

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