У поліції розповіли подробиці смертельної аварії у Харкові: водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоне світло

У поліції розповіли подробиці смертельної аварії у Харкові: водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоне світло

Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці.

У Харкові поліція встановлює обставини смертельної аварії.

Про це йдеться у повідомленні у Facebook місцевих правоохоронців.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП загинула одна людина, троє громадян отримали травми.

Подію правоохоронці зафіксували 26 жовтня 2021 року близько 20:45.

За попередніми даними, на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської сталося зіткнення автомобілів Infiniti, яким кермував чоловік та Chevrolet, також під управлінням чоловіка. З’ясовуючи обставини ДТП слідчі дійшли висновку, що водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці, водій Infiniti та два його пасажири – чоловік та жінка, із травмами опинилися у лікарні. Особи усіх учасників аварії наразі встановлюються.

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"На місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди. Вирішується питання щодо кваліфікації ДТП за Кримінальним кодексом України", - йдеться у повідомленні.

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