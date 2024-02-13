У поліції розповіли, як карають ухилянтів від мобілізації

В Україні посилюють мобілізацію. Разом з цим, не меншає і ухилянтів. Наразі розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

"Ухилення від призову і мобілізації – це чітко наша підслідність, наш функціонал. Звичайно, ці кримінальні провадження розпочинаються за ініціативою територіальних центрів комплектування, тому що ми не можемо знати, хто ухилився, не відреагував на повістку, чи хто не з’явився після проходження ВЛК", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні до суду скеровано 2600 проваджень.

"Тому виключно після того, як надійдуть списки таких осіб, ми починаємо працювати. Там є певні процедури. Ми провели, до речі, низку нарад з цього приводу з представниками Міноборони, затвердили спільні алгоритми відносно того, яким чином ми будемо діяти, в чому полягає їхня робота, а в чому наша", - йдеться у повідомленні.

Утім, такі справи дещо повільно розглядаються у судах.

"Ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. 2022 року винесено 250 вироків, а 2023 – близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", - вказано у повідомленні.

Набільше кримінальних проваджень по ухиленню від мобілізації розслідується у прикордонних областях – Одеська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька.

"Якщо аналізувати ті вироки, які вже є, то в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний", - додав Цуцкірідзе.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”. А от інші восьмеро українців, навпаки, не дійшли одного кілометру до Молдови.

Тим часом на Київщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які підробляли дипломи та документи для виїзду ухилянтів за кордон.

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