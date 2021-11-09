У поліції відсторонили від роботи 405 своїх невакцинованих працівників

На COVID-19 захворіли 2 500 працівників поліції.
У Національній поліції України від роботи відсторонили 405 невакцинованих правоохоронців.
Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
"405 працівників взагалі в Україні (було відсторонено від роботи — ред.). Вони невакциновані і наражають на небезпеку інших працівників", — розповів він.
За словами Клименка, на COVID-19 захворіли 2 500 працівників поліції. Вакциновано вже 95% співробітників відомства.
Раніше у КМДА назвали кількість працівників, яких відсторонили від роботи через небажання вакцинуватися.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.