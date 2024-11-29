У поліції зробили важливе нагадування власникам вогнепальної зброї

Українцям необхідно звернутися до поліції для того, щоб задекларувати зброю, якою вони володіють.

У Нацполіції нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Перелік документів включає:

письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю;

паспорт та ідентифікаційний код;

витяг про місце проживання/реєстрації;

фотокартку 3,5х4,5 см.

“Для того, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію. Декларуйте правильно — зберігайте відповідально”, - наголосили в поліції.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у застосунку "Дія" до кінця січня 2025 року почне відображатися дозвіл на зброю.

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