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У поліції зробили важливе нагадування власникам вогнепальної зброї

У поліції зробили важливе нагадування власникам вогнепальної зброї

Знайдену зброю потрібно задекларувати

Опубліковано перелік документів, необхідний для декларування зброї.

Українцям необхідно звернутися до поліції для того, щоб задекларувати зброю, якою вони володіють.

У Нацполіції нагадали, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. 

Перелік документів включає: 

  • письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю; 
  • паспорт та ідентифікаційний код; 
  • витяг про місце проживання/реєстрації; 
  • фотокартку 3,5х4,5 см.

“Для того, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію. Декларуйте правильно — зберігайте відповідально”, - наголосили в поліції.

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у застосунку "Дія" до кінця січня 2025 року почне відображатися дозвіл на зброю.

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