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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
630
Час на прочитання
2 хв

У поліції розповіли, чи дійсно штрафують за вживання БАДів і мелатоніну за кермом

Вживання БАДів або мелатоніну не є підставою для штрафу, усе вирішує медична експертиза.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Штраф

Штраф / © УНІАН

У зв’язку з поширенням повідомлень про нібито масові штрафи за вживання біологічно активних добавок (БАДів) і мелатоніну, поліція надала офіційне роз’яснення.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

Йдеться про можливість притягнення до відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортом у стані сп’яніння).

У Нацполіції наголошують: сам факт прийому мелатоніну чи БАДів не є підставою для штрафу. Реакція правоохоронців відбувається лише в разі наявності обґрунтованих підозр, що водій перебуває у стані сп’яніння або під впливом речовин, які знижують увагу чи швидкість реакції.

«Поліцейські не штрафують за БАДи. Ми реагуємо на ситуації, коли є достатні підстави вважати, що водій перебуває у стані сп’яніння», — йдеться в офіційному коментарі.

У таких випадках водія відсторонюють від керування і направляють на медичний огляд відповідно до статті 266 КУпАП. Остаточне рішення про наявність стану сп’яніння приймає медик на основі об’єктивних даних.

Також правоохоронці наголошують: деякі препарати дійсно можуть впливати на концентрацію, і про це вказано в інструкціях. Проте їх не так багато, і йдеться, в основному, про речовини, що мають заспокійливий або седативний ефект.

«Рішення приймається не „через мелатонін“, а на підставі об’єктивних ознак і медичних висновків», — додали в поліції.

Громадян закликають перед поїздкою переконатися, що стан здоров’я дозволяє безпечно керувати транспортом, навіть якщо напередодні було вжито безрецептурні препарати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв позбавлятимуть прав і штрафуватимуть за алкоголь у припаркованому авто.

Дата публікації
Кількість переглядів
630
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