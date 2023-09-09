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У Пологах знищили політичний штаб окупантів - Федоров

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Пологах знищили політичний штаб окупантів - Федоров

Окупантам не вдається розпочати псевдовибори на окупованих територіях

Пекельні псевдовибори на ТОТ продовжуються. 

Штаб «Єдиної Росії» у тимчасово окупованих Пологах - знищений.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у соціальних мережах. 

Подейкують, що ураження він зазнав акурат тоді, коли результати там "малювали" партійники з Пензи. 

«Окупанти такі недолугі, що ніяк не зрозуміють: свій вибір наші люди давно зробили», - йдеться у повідомленні.

Пізніше він додав, що місцеві підтверджують про мінусування штабу «єдиноросів» у Пологах. 

«Мелітопольці додають, що Мелітополь ледве встигає приймати підгорілих окупантів.

Але є нюанс. Дехто поїхав у шпиталь, а дехто - прямо в морг», - резюмував Федоров.

Нагадаємо, російська виборча комісія організовує так звані "вибори" місцевих депутатів у районах України, які ЗСУ давно повернули під свій контроль. Водночас карти російської ЦВК не збігаються навіть з картами Кремля.

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Перегляди
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