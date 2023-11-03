У пологових "вигадують" діагнози новонародженим для отримання подвійної оплати: деталі скандалу

Цього року в Україні суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками, що може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання.

У Міністерстві охорони здоров'я з'ясували, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта.

Про це йдеться на сайті Мінздоров'я.

За попередніми розрахунками Національної служби здоров’я України, за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам.

Міністр охорони здоровя Віктор Ляшко зазначив, що пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати медичну допомогу у закладі, що приймає, але лікарні перенаправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування.

"Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто "хворих" дітей", - наголосив Ляшко.

За інформацією МОЗ, нині у середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування.

"В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг", - повідомляє МОЗ.

У міністерстві зазначають, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для "лікування".

Близько 200 тисяч жінок щороку народжують в Україні і отримують допомогу у рамках трьох пакетів послуг, які контрактуються Національною службою здоров'я України: "Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій", "Медична допомога при пологах" та "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках". Кожен із них гарантує безоплатні послуги для пацієнта.

Нагадаємо, попри війну до України везуть лікувати дітей з-за кордону. У дитячому кардіоцентрі у Києві вже прооперували двох новонароджених хлопчиків із Молдови. Дітям вдома не могли надати необхідної медичної допомоги. Тамтешні кардіологи сказали, що таких маленьких пацієнтів успішно оперують в Україні.

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