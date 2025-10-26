У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку: що він розповів (відео)

Житель Іраку, що воював за РФ, зізнався: "Вони поводилися зі мною, як із твариною"

У Харківській області Сили оборони взяли в полон громадянина Іраку, який воював на боці РФ.

Відеозапис із допитом полоненого оприлюднив Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Його взяли в полон бійці 120 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Громадянин Іраку розповів, що його звуть Алімарі Камаль Набіль Халаф. Він народився 9 липня 1999 року в місті Кіркук. Хлопець запевняє, що приїхав до Росії за туристичною візою і працював у ресторані.

Проте російські силовики затримали його, бо не мав робочої візи. Росіяни поставили Алімарі перед вибором — або «контракт» в армії РФ, або 20 років в’язниці.

«Я був наляканий і не хотів цього робити», — виправдовувася полонений, проте до лав окупаційної армії таки пристав.

Він розповів, що після підписання контракту росіяни відправили його на базу, де 19 днів навчали їздити на мотоциклі.

«Увесь цей час росіяни мене били, жорстоко зі мною поводилися, як із твариною. Я казав, що хочу нормальної їжі… Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», — скаржиться полонений.

Разом з ним у лавах армії РФ були іноземці з Кенії та Гани. З них росіяни також знущалися і били.

Громадянин Іраку запевняє, що сам вирішив здатися в полон до ЗСУ. Він подякував захисникам за те, що вони зберегли йому життя.

Дата публікації 22:11, 26.10.25

