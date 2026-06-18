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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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833
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У полон до ЗСУ потрапив правнук Брежнєва: що відомо — російські ЗМІ

45-річний правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до ЗСУ на Херсонщині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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45-річний правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв

45-річний правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв / © УНІАН

Правнук колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, 45-річний Антон Мілаєв, опинився в українському полоні після того, як вирушив на війну проти України.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За інформацією джерела, Мілаєв пішов на війну восени 2025 року, обійнявши посаду сапера. Його мати, Ірина Кузнєцова, повідомила редакції, що вже в листопаді зв’язок із ним перервався. Через кілька місяців родина отримала підтвердження, що він перебуває в полоні на територіях Херсонської області, які контролюють ЗСУ.

Як зазначає російські ЗМІ, Антон Мілаєв є названим онуком дочки генсека Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідну дитину.

«Історія родини генерального секретаря ЦК КПРС після розпаду Радянського Союзу обернулася парадоксальним чином. Правнук політичного діяча, який народився і зробив кар’єру в Україні, багато зробивши для республіки в радянський період, потрапив у полон до українських військових», — пише Baza.

Нагадаємо, ще раніше 5 червня, в межах обміну полоненими Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

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Дата публікації
Кількість переглядів
833
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