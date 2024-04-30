У полоні – декілька росіян: ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео)

Найкраща оборона – це атака.
Так, ЗСУ продемонстрували захоплення ворожих окопів та кількох бійців армії РФ. Відпрацювала розвідка та піхота 23 окремого стрілецького батальйону у складі 63 бригади.
Кадри оприлюднила 63 бригада.
"Найкраща оборона – це атака! Наші воїни не лише захищаються, але й потужно штурмують ворожі позиції", – зазначається у повідомленні.
Як повідомили у Генштабі, станом на ранок 30 квітня 2024 року ЗСУ знищили 468 720 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.
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