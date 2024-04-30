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У полоні – декілька росіян: ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео)

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У полоні – декілька росіян: ЗСУ показали потужний штурм ворожих позицій (відео)

Удар ЗСУ по окупантах

Найкраща оборона – це атака.

Так, ЗСУ продемонстрували захоплення ворожих окопів та кількох бійців армії РФ. Відпрацювала розвідка та піхота 23 окремого стрілецького батальйону у складі 63 бригади.

Кадри оприлюднила 63 бригада.

ЗСУ показали потужний удар по противнику

ЗСУ показали потужний удар по противнику

"Найкраща оборона – це атака! Наші воїни не лише захищаються, але й потужно штурмують ворожі позиції", – зазначається у повідомленні. 

Як повідомили у Генштабі, станом на ранок 30 квітня 2024 року ЗСУ знищили 468 720 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.

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