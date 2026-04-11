ТСН у соціальних мережах

У полоні РФ знайшли українців, доля яких була невідомою

Координаційний штаб встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.

Богдан Скаврон
Повернення з полону

Повернення з полону. Ілюстративне зображення / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Завдяки опитуванню звільнених з російського полону українців вдалося встановити місце перебування 12 військовослужбовців, доля яких була невідомою.

Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Таким чином було встановлено факт перебування в полоні ще 12 українців.

«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.

Як повідомлялося раніше, під час першого цього року обміну полоненими додому повернувся український військовий, якого помилково ідентифікували як загиблого.

У селі Великий Дорошів на Львівщині 11 лютого провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького. Процедуру здійснили після того, як з’ясувалося, що військовослужбовець насправді живий і повернувся з полону.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Дата публікації
Кількість переглядів
430
Наступна публікація

