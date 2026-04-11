У полоні РФ знайшли українців, доля яких була невідомою
Координаційний штаб встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.
Завдяки опитуванню звільнених з російського полону українців вдалося встановити місце перебування 12 військовослужбовців, доля яких була невідомою.
Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.
Як повідомлялося раніше, під час першого цього року обміну полоненими додому повернувся український військовий, якого помилково ідентифікували як загиблого.
У селі Великий Дорошів на Львівщині 11 лютого провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького. Процедуру здійснили після того, як з’ясувалося, що військовослужбовець насправді живий і повернувся з полону.
Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.