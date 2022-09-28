У Польщі авто переїхало українця, який лежав серед дороги

Чоловіка переїхала автівка.

Про це повідомляє plonskwsieci.pl.

Трагічнна ДТП сталася біля села Міхалувек Плонського повіту Мазовецького воєводства близько 21 години вечора.

27-річний місцевий житель за кермом легковика BMW наїхав на людину, яка лежала на дорозі. Загиблим виявився 39-річний громадянин України.

Водій не побачив українця завчасно через погану видимість і сильний дощ та темряву. У момент скоєння наїзду водій був тверезим.



Медики, який прибули на місце події, констатували смерть 39-річного чоловіка. На місці події працювали правоохоронці. Тіло загиблого забрали на розтин. Всі обставини смерті українця з’ясують слідчі.

Нагадаємо, що громадянка України в Польщі народила мертву дитину з важкою патологією. Все через те, що лікарі приховали патологію у дитини та не дали жінці зробити аборт.

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