У Польщі автобус з українцями потрапив у моторошну ДТП (фото)

У Польщі пізно ввечері 18 січня автобус з громадянами України потрапив у аварію. Внаслідок чого постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Про це пише портал RMF24.

Як стало відомо, аварія сталася у Люблінському воєводстві. ДТП сталася неподалік від кордону з Україною - біля населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі №812.

В момент аварії в автобусі перебували 26 пасажирів, а за кермом перебував 63-річний водій. Попередньо, ДТП сталася під час повороту автобуса. Його занесло, після чого транспортний засіб проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі й перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.

Внаслідок аварії трьох людей доправили до лікарні, зокрема - 80-річну жінку. Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніці. Експертиза вже показала, що водій був тверезий. Проте в поліції припускають, що чоловік міг порушити швидкісний режим.

Нагадаємо, що під Черніговом сталася аварія з фурою та шкільним автобусом.

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