У Польщі понад рік шукають зниклого безвісти українця: його сім'я вважає, що поліція хоче приховати подробиці

За однією з версій того, що сталося — хлопець потонув. Однак його сім'я в це не вірить.

У Польщі вже більше року шукають 23-річного українця, який вийшов з нічного клубу і пропав безвісті. Місцева поліція стверджує, що хлопець стрибнув у річку і потонув, хоча його батьки дотримуються іншої версії події.

Про це пише видання Obozrevatel.

Українець Владислав Щур пропав безвісти 13 червня 2020 року. На той момент в Польщі він легально працював уже шість років. Займався маркетингом. За день до події, 12 червня, він з двома друзями відпочивав в кафе. Близько 22:00 один з них запропонував Владиславу приєднатися до іншої компанії і піти в нічний клуб.

"Вони пішли. Хлопці засиділися. Близько сьомої години ранку вже друг сина пішов з клубу, а Влад ще залишився фактично з малознайомими людьми, друзями друзів", — розповіла виданню мама Владислава Ірина.

Згодом хлопець перестав виходити на зв'язок. У свою чергу хлопці, з якими Владислав проводив час, стверджують, що не знають, куди зник їх приятель. Попередньо, українець вийшов з нічного клубу близько дев'ятої години ранку. Своїх речей у нього нібито не було. Через деякий час близький друг Владислава зв'язався з його родиною і повідомив про зникнення Владислава.

У польській поліції заяву про зникнення приймати відразу відмовилися, пославшись на те, що подавати її повинні родичі зниклого безвісти.

"Хлопці звернулися до мера міста, після цього у них прийняли заяву. Ми в свою чергу були впевнені, що сина могла затримати поліція, оскільки він був без документів, але нам повідомили, що ні в одній ділянці, ні в лікарнях, ні в морзі, його немає. Ми терміново виїхали на машині в Польщу. Була пандемія, нікого не пускали, ми простояли 16 годин на кордоні і добралися вже у вівторок. Тоді дізналися, що з'явилося якесь відео з віддаленого острова, на якому видно, що людина підходить до річки і стрибає в воду", — додала мама хлопця Ірина.

Власне, зрозуміти, хто саме стрибає в воду виявилося неможливо через погану якість відео. Місцева поліція займалася пошуками потопельника, проте нікого знайти так і не змогла.

Пізніше до пошуків підключилися всі небайдужі. Вони "прочесали" близько 30 кілометрів річки, але Владислава не знайшли.

Вже 1 березня 2021 року поліція Польщі оповістила батьків хлопця про те, що справу про його зникнення закрили. Водночас 18 травня польський суд виніс рішення про те, що правоохоронці, які проводили пошукову операцію, робили це халатно. Після чого справу знову поновили.

"Ми чекаємо результати перевірок, щоб виключити версію, що наш син потонув. Якщо поліція не буде кидатися порожніми словами, а надасть нам факти, то тоді нехай це стверджують. А якщо у них їх немає, то тоді виникає питання: чим вони займалися цілий рік? поки завдання правоохоронних органів — знайти факти, надати звіти, які можна буде проаналізувати. А поки все в тумані і робити висновки рано", — підкреслила Ірина.

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