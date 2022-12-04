У Польщі біля річки знайшли змерзлого непритомного українця: подробиці

У Польщі в місті Яблонка правоохоронці врятували громадянина України, який ледь не вмер від переохолодження. Чоловікові надали першу допомогу і відправили до лікарні.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Кілька днів тому поліція отримала повідомлення, що біля місцевої річки лежить непритомний чоловік. Оскільки то був ранній ранок, припустили, що чоловік міг пролежати на вулиці всю ніч.

На місці виявили чоловіка середнього віку, який лежав біля річки у повністю мокрому одязі. Він ніяк не реагував на зовнішні подразники, оскільки перебував у стані глибокої гіпотермії. Поліцейські накрили чоловіка термоплівкою та викликали "швидку допомогу".



За деякий час чоловік перестав дихати. Правоохоронці викликали рятувальний гелікоптер, а до його прибуття намагалися реанімувати чоловіка. Оскільки гелікоптер не зміг приземлитися через густий туман, чоловіка доправили до лікарні гміни Обідова. Весь час поліцейські почергово з медпрацівниками проводили реанімаційні заходи. Вже в Обідові чоловіка таки повантажили в гелікоптер і він отримав фахову меддопомогу.

У лікарні з'ясувалося, що пацієнт – 55-річний громадянин України. За яких обставин він опинився у вищеописаній ситуації, не повідомляється. Після виписки з медзакладу чоловік прийшов до Яблонського відділку поліції та особисто подякував своїм рятівникам.

Нагадаємо, що у Польщі прооперували 7-річну дівчинку з України з рідкісною хворобою. Polsat Foundation профінансувала вартістну операцію, що врятувало життя маленькій Дар'ї.

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