У Польщі бус з українцями злетів з дороги: є жертви

З невідомих причин мікроавтобус злетів з дороги і врізався у дерево.

У Польщі у ДТП потрапив бус, в якому їхали громадяни України. В результаті автотрощі загинули двоє.

Про це повідомляє echodnia.eu.

Сьогодні, 9 листопада, у селі Ханьча (Свєнтокшиське воєводство) у ДТП потрапив мікроавтобус Mercedes з українськими реєстраційними номерами, в якому їхали троє чоловіків і жінка. Бус злетів з дороги і протаранив дерево.



У результаті зіткнення пасажирів буса затиснуло всередині салону. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали кузов та витягли їх на поверхню. Однак лікар "швидкої" констатував смерть двох людей: 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. Усі - громадяни України.



25-річного водія та 35-річного пасажира мікроавтобуса госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, що у Польщі сталася аварія за участі мікроавтобуса з чеськими реєстраційними номерами, в якому нелегальні мігранти подорожували до західного кордону країни. Транспортний засіб використовувався для доставки товарів і не був пристосований для перевезення людей.

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