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У Польщі дорогою на роботу вбили українку: тіло всю ніч пролежало на вулиці під дощем

У Польщі дорогою на роботу вбили українку: тіло всю ніч пролежало на вулиці під дощем

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У Польщі дорогою на роботу вбили українку: тіло всю ніч пролежало на вулиці під дощем

Фото: berdichev.biz

Нападника, який вбив жінку, розшукують.

У Польщі дорогою на роботу невідомий вбив та пограбував українську заробітчанку. Тіло жінки всю ніч пролежало посеред вулиці під дощем і лише зранку її знайшли перехожі. 

Про це у коментарі berdichev.biz розповіла донька покійної Ольга. 

Покійна була родом зі Житомирської області. За словами дівчини, її мати вже тривалий час працювала у Польщі та забрала і її. 18 січня Надія Я. ввечері йшла на роботу, оскільки жінка працювала у нічну зміну. Посеред вулиці на неї напав невідомий. Він убив та пограбував жінку. Це зафіксували камери відеоспостереження. 

"На вулиці був дощ. Тіло всю ніч пролежало там. Зранку її побачили перехожі та викликали поліцію", - розповіла донька покійної Ольга. 

Наразі донька покійної збирає гроші, щоб перевезти тіло матері до України. Вбивцю українки розшукують. 

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