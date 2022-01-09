У Польщі дорозслідували справу про загибель українця рік тому: як покарають винуватця

Громадянин Польщі під наркотиками влетів у авто українців.

У Польщі районна прокуратура в місті Ключборк (Опольське воєводство) скерувала до суду акт- оскарження проти чоловіка, через якого рік тому загинув громадянин України.

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Про це повідомляє YAVP.PL .

Обвинуваченому загрожує від 2 до 12 років в'язниці, і зараз він перебуває під тимчасовим арештом.



Подія, у якій загинув українець сталася ік тому - 5 січня 2021 року. Водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи під впливом амфетаміну, перевищив швидкість і пішов на обгон у забороненому місці, а далі влетів на швидкості 100 км/год в Nissan, яких рухався попереду. В автомобілі Nissan перебували троє українців. Авто після зіткнення відлетіло у відбійник, а після цього зіткнулося з авто Hondaна зустрічній смузі.



Внаслідок ДТП постраждали троє громадян України, а також пасажири Honda. Один з українців наступного дня помер у лікарні.



Обвинуваченому у скоєнні смертельної ДТП крім позбавлення волі, загрожує також заборона на керування транспортними засобами на термін від 3 до 15 років або довічно, а також суд присудив йому сплатити родині загиблого українця та іншим постраждалим у ДТП від 10 до 100 тисяч злотих відшкодування.

Нагадаємо, що 29-річний українець загинув у Польщі внаслідок аварії на дорозі у Страмниці, що на північному заході Польщі. За попередньою інформацією, чоловік з невстановлених наразі причин виїхав на зустрічну смугу і врізався в авто.

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