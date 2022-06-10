У Польщі двоє чоловіків вбили 29-річну українку, ще одну порізали: особи нападників встановили

У Польщі двоє чоловіків напали з ножами на двох громадянок України, внаслідок чого одна з них померла.

Нападниками виявилися громадяни України віком 27 та 44 років.

Як повідомляє польське видання rdc.pl, мотивом злочину, яке сталось в місті Нацпольськ, було те, що 27-річний чоловік хотів дізнатися від жінок місце перебування своєї дружини. Він вважав, що та йому зраджує з іншим.

Чоловік приїхав до Польщі всього за 4 дні до цього. Щоб його пропустили через кордон, він взяв свою матір'ю з інвалідністю і потрапив до Польщі як її опікун. Після перетину кордону, жінка одразу ж повернулася до Україну.

Ще один чоловік, який брав участь у нападі, 44-річний українець. Він заявив, що був у стані алкогольного сп’яніння, тому не зізнався в співучасті у злочині.

Чоловіки вдерлися до квартири українок, віком 21 та 29 років, порізавши їх. Одна з них внаслідок цього загинула.

Розтин тіла загиблої 29-річної українки виявив численні різані та колоті рани у ділянці обличчя з боку тім'яної сторони, а також в ділянці лівого плеча та бічної частини грудної клітки, а ще - поодинокі порізи на стегнах. Ці рани свідчать про те, що жертва, ймовірно, оборонялася від ударів.

27-річний українець під час допиту зізнався у скоєному та показав, де сховав ніж, яким порізав жінок. Тепер йому доведеться відповідати за вбивство та замах на вбивство. Натомість його 44-річний товариш наразі перебуває на волі, хоча прокуратура обіцяє подати апеляцію на рішення суду про відмову в тимчасовому арешті для чоловіка.

Як повідомлялось, 3 червня чоловіки вдерлися до квартири жінок в місті Нацпольськ, що в Мазовецькому воєводстві. У помешканні перебували, окрім жінок, перебували двоє дітей віком 2,5 років та 5 місяців. Під час нападу зловмисники порізали українок та втекли. Попри реаніамційні заходи, 29-річна українка від отриманих травм померла. Іншу - 21-річну дівчину з тяжкими пораненнями госпіталізували та прооперували. Вона досі перебуває в лікарні, через що правоохоронці ще не можуть опитати її.

Відомо, що обидві українки приїхали до Польщі приблизно 3 місяці тому. Наразі двох дітей постраждалої 21-річної жінки передали її сестрі під тимчасову опіку.

Вже невдовзі після злочину правоохоронці виявили та затримали двох кривдників.

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