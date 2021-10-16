У Польщі двоє нетверезих українців влаштували несанкціоновану "дискотеку" посеред дороги

Ремонт авто плавно переріс у несанкціоновану дискотеку.

У Польщі двоє нетверезих українців потрапили до звіту поліції, після того, як намагалися полагодити авто, яке заглохло посеред дороги.

Про це повідомляє InPoland.

Інцидент стався у місті Леґніца пізно ввечері. Нетверезий українець, який керував авто, "заглох" посеред вулиці міста. Він викликав на підмогу свого товариша, який теж виявився у стані алкогольного сп'яніння, вони засукали рукави і заходилися лагодити автівку, а щоб не було нудно, ввімкнули гучну фонову музику.

Несанкціоновану "дискотеку" українців почули жителі в радіусі кількох сотен метрів і викликали поліцію.

Стражі порядка почули від чоловіків запах алкоголю і перевірили іх на драгері. Він показав 1,7 проміле у 26-річного водія та 2,7 проміле у його 32-річного товариша.

Чоловіки почули звинувачення у керуванні авто у нетверезому стані, яке карається позбавленням волі строком на 2 роки, великим штрафом та забороною керування автомобілем.

Нагадаємо, що у Польщі в місті Груєць (Мазовецьке воєводство) "відзначилася" громадянка України. Їй загрожує покарання за пошкодження майна - а саме рейсового автобуса.

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