У Польщі екстрено посадили літак, який летів з Гамбурга до Києва: що сталося

На борту літака знепритомнів пасажир.
У Польщі у Щецині в аеропорту естрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва.
Про це повідомляє tvn24.pl.
Інцидент стався 10 січня близько 20:45. Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало зле. 47-річний чоловік знепритомнів.
Очевидці повідомляють, що у нього сталася зупинка серця і його реанімувала одна з пасажирок, яка виявилася лікаркою.
Після аварійної посадки пасажира передали медичній рятувальній бригаді живим, він дихав, але до свідомості не приходив.
Літак вилетів з аеропорту в Щецин-Голенюві та продовжив свій маршрут о 22:00.
Нагадаємо, що найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", через технічну несправність застряг у польському аеропорту “Ясьонка” (Жешув).
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