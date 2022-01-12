У Польщі екстрено посадили літак, який летів з Гамбурга до Києва: що сталося

У Польщі екстрено посадили літак, який летів з Гамбурга до Києва: що сталося

На борту літака знепритомнів пасажир.

У Польщі у Щецині в аеропорту естрено посадили літак авіакомпанії Wizz Air, який прямував з Гамбурга до Києва.

Про це повідомляє tvn24.pl.

Інцидент стався 10 січня близько 20:45. Під час польоту одному з пасажирів на борту літака раптово стало зле. 47-річний чоловік знепритомнів.

Очевидці повідомляють, що у нього сталася зупинка серця і його реанімувала одна з пасажирок, яка виявилася лікаркою.

Після аварійної посадки пасажира передали медичній рятувальній бригаді живим, він дихав, але до свідомості не приходив.

Літак вилетів з аеропорту в Щецин-Голенюві та продовжив свій маршрут о 22:00.

Нагадаємо, що найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", через технічну несправність застряг у польському аеропорту “Ясьонка” (Жешув).

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