У Польщі екстрено посадили літак, який летів до України: в чому причина

На борту літака перебували 150 пасажирів.

У Польщі через технічні проблеми з літаком, який прямував до України, пілот змушений був здійснити аварійну посадку. Борт посадили на летовищі в Пижовіце.

Також читайте У США Boeing 757 здійснив аварійну посадку через проблеми з двигуном

Про це повідомляє польське видання rmf24.pl.

У літака Wizz Air, який летів з Катовіце до Запоріжжя під час польоту виникли проблеми з шасі, тож пілот ухвалив рішення здійснити аварійну посадку. Рішення було ухвалене одразу після зльоту, але оскільки бак машини був повний, літак годину кружляв над Катовіце.

"Літак під час зльоту важкий, зокрема, через повний бак палива. Щоб приземлитися безпечно, необхідно знизити цю вагу до величини, зазначеної виробником. Ця модель літака не може зливати паливо" - розповів Петро Адамчик, представник міжнародного аеропорту Катовіце в Пижовіце.

Посадка здійснювалася за сприяння аварійно-рятувальної служби аеропорту і пожежної частини, але необхідності в їх втручанні не було. На борту перебували 150 пасажирів. З ними та персоналом літака все гаразд.

Нагадаємо, що Росії заявили, що більше не будуть вести консультації з Нідерландами та Австралією щодо збиття російським "БУКом" літака рейсу "МН-17" над Донбасом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання