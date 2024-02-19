У Польщі фермери намагалися заблокувати рух поїздів УЗ: чи є затримка руху

На залізничній станції "Дорогуськ" біля кордону з Україною 18 лютого польські фермери, які проводять масштабну акцію протесту, намагалися заблокувати рух поїздів. Діям протестувальників завадили працівники польської поліції.

Як розповіли в "Укрзалізниці", залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі. Пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень.

Компанія уважно стежить за ситуацією на кордоні з Польщею та здійснює взаємодію з прикордонникам, посольством України в Польщі, Міністерством розвитку громад, територій та інфаструктури і Міністерством закордонних справ.

"Укрзалізниця наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та кордонів ЄС від російського агресора", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 18 лютого польські протестувальники заблокуали рух пасажирськрокого поїзда №119 Київ – Хелм. У поїзді перебувають 260 пасажирів, абсолютна більшість – жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

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