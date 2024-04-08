У Польщі готують зміни для біженців: які виплати скасують українцям

У Польщі планують переглянути допомогу українським біженцям. Серед основних змін - скасування частини виплат.

Про це пише naszwybir.pl.

Які пільги залишаться після змін до закону

Українцям, ймовірно, подовжать тимчасовий захист до 30 вересня 2025 року. Після розгляду законопроекту у Сеймі зміни можуть набути чинності від 1 липня 2024 року.

Крім того, збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:

термін легального перебування на території Польщі для людей із статусом PESEL UKR;

тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;

термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;

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продовження доступу до соціальних програм, наприклад, програми "Родина 800+";

доступ до ринку праці для українців;

подовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.

Які виплати скасують українцям у Польщі

Натомість новий законопроєкт передбачає:

скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2945 грн);

зміна системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування із виплат за програмою "800+";

скасування програми "40+" для власників житла, що безплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.

За словами представника відділу моніторингу та адвокації Українського дому Олександра Пестрикова, найбільше занепокоєння викликає ідея ліквідації програми "40+".

"Урядовці не до кінця розуміють масштаби використання програми "40+" неурядовими організаціями. З’ясувалося, чи не кожен другий дім біженця, якими опікуються громадські організації, фінансувався саме так. Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але який це буде мати вигляд, ніхто не знає", – зазначив він

Чи зросте відтік українців із Польщі через майбутні зміни

Відповідні зміни можуть спонукати українців переїжджати до інших країн. Альтернативним варіантом залишається Німеччина.

За даними заступника державного секретаря Міністерства внутрішньої політики та адміністрації Польщі Мацея Дущика, у центрах для біженців на сьогоднішній день проживають 39 937 осіб, це 4,2% від усіх біженців.

Додамо, українських біженців у Чехії очікують зміни. Зокрема, українці з тимчасовим захистом зможуть отримати в країні дозвіл на довготривале проживання.

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