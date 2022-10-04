У Польщі легковик переїхав українця, який лежав на дорозі: експертиза виправдала водія

Прокуратура з'ясувала нові обставини загибелі громадянина України, якого 26 вересня у Польщі переїхало BMW.

Про це повідомляє plonskwsieci.pl.

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Того дня близько 21 години 27-річний місцевий житель за кермом легковика BMW наїхав на людину, яка лежала на дорозі. Від отриманих травм чоловік загинув, а біля нього знайшли паспорт 39-річного громадянина України.

Тіло забрали на розтин, який показав, що не авто BMW спричинило смерть українця. Його ще живого, але нетверезого, перед цим переїхав інший автомобіль. Елементи транспортного засобу знайшли на місці події. Тож, коли на чоловіка наїхав BMW, той був уже мертвим.

Експертиза також встановила, що смерть українця настала в результаті несумісних із життям травм голови й тулуба.

Зараз поліція шукає винуватця ДТП.

Нагадаємо, що в Польщі громадянку України збили одразу дві автівки. Жінка загинула.

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