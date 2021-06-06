У Польщі ліфт з двома українцям зірвався з п'ятнадцятого поверху

Чоловіки працювали на даху пасажирської кабіни.

У Польщі в п'ятницю, 4 червня, двоє українців постраждали внаслідок обриву ліфта з п'ятнадцятого поверху будівлі в центрі міста Лодзь.

Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що чоловіки 41 і 42 років, які обслуговували шахту ліфта, в момент інциденту працювали на даху кабіни.

"Фарбували шахту ліфта. З незрозумілих причин пасажирська кабіна, де вони перебували, зірвалася з п'ятнадцятого поверху, - розповів рятувальник Петро Висоцький. - Витягали поранених на рівні -1".

Чоловіків госпіталізували, стан одного з них оцінюють як важкий. Обставини аварії з'ясовують фахівці.

"Ми не знаємо, чи могли постраждалі внести свій вклад в аварію, і чи забезпечив роботодавець адекватні запобіжні заходи. У нас багато питань, на які потрібно відповісти", - зауважив представник Національної інспекції праці в Лодзі Вальдемар Клуча.

Раніше в Одесі в одному з багатоповерхових будинків з паркінгом обірвався ліфт, у якому їхало вісім пасажирів. Серед потерпілих чоловіки віком від 20 до 30 років. Їх усіх врятували.

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