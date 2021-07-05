У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: серед травмованих 11-річний хлопчик

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: серед травмованих 11-річний хлопчик

Хлопчика та його батьків ушпиталили до лікарні із серйозними травмами.

У Польщі неподалік міста Тарнув Малопольського воєводства сталася ДТП за участю легковика і мікроавтобусу. В результаті постраждали четверо людей, серед яких 11-річна дитина.

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Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Мікроавтобус, в салоні якого перебували громадяни України, в тому числі діти, зіткнувся з легковим автомобілем на автостраді А4.

Причини ДТП поки що невідомі, зазначається, що внаслідок аварії постраждало четверо українців, серед яких також 11-річна дитина.Хлопчик отримав важкі травми і був шпиталізований до лікарні. Також серйозно постраждали і батьки хлопчика.

На місце події виїжджав консул України в Кракові. Зараз працівники дипустанови надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу та здійснюють взаємодію з правоохоронцями та лікарнею.

Нагадаємо, що у Польщі поблизу міста Кашице потрапив у ДТП автобус Познань-Херсон. Унаслідок цього загинули шестеро громадян України. Ще 15 осіб були травмовані.

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