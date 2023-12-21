У Польщі мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку: є жертви

У Польщі мікроавтобус з українськими номерами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув чоловік. Травмовано вісім осіб.

Про це в коментарі "Укрінформ" повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська.

"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", - повідомила Павловська.

Аварія сталася o 06:27 в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, що приблизно за 30 км від українського кордону. Мікроавтобус їхав у напрямку кордону. Водій вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до пункту пропуску "Гребенне-Рава Руська".

Зазначається, що автодорога №17 у місці аварії зараз заблокована. Для вантажівок, які прямують до прикордонного переходу Гребенне, рекомендований об’їзд із боку Підкарпатського воєводства - через місто Седліска. Об’їзд для легковиків - через села Шаленик і Затилля-Осада.

Як повідомлялося, 14 грудня на польському кордоні збили трьох українських водіїв. На них наїхав польський водій у пункті пропуску "Рава Руська - Гребенне". Українці отримали незначні травми.

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