У Польщі на голову українцю, який працював у каналізаційному колодязі, наїхало авто

Чоловіка з раною на голові забрали до лікарні.
У Польщі у Вроцлаві, травмувався заробітчанин з України. Йому на голову наїхало авто.
Про це повідомляє gazetawroclawska.pl.
Українець виконував роботи у каналізаційному колодязі. Його голова виглядала назовні.
Дорогою їхав автомобіль Volkswagen, водій якого не помітив ані відкритого люку, ані працівника і наїхав днищем авто на голову чоловіка.
В результаті громадянин України отримав глибоку рану голови. Його з великою крововтратою, але у свідомості, ушпиталили.
Причини та обставини нещасного випадку з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, працівник належним чином не позначив місце проведення робіт.
Нагадаємо, що у Польщі затримали 22-річного громадянина України, який разом зі спільником з Росії скоював хакерські атаки на підприємства у різних куточках світу.