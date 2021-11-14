У Польщі на голову українцю, який працював у каналізаційному колодязі, наїхало авто

У Польщі на голову українцю, який працював у каналізаційному колодязі, наїхало авто

Чоловіка з раною на голові забрали до лікарні.

У Польщі у Вроцлаві, травмувався заробітчанин з України. Йому на голову наїхало авто.

Про це повідомляє gazetawroclawska.pl.



Українець виконував роботи у каналізаційному колодязі. Його голова виглядала назовні.

Дорогою їхав автомобіль Volkswagen, водій якого не помітив ані відкритого люку, ані працівника і наїхав днищем авто на голову чоловіка.

В результаті громадянин України отримав глибоку рану голови. Його з великою крововтратою, але у свідомості, ушпиталили.

Причини та обставини нещасного випадку з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, працівник належним чином не позначив місце проведення робіт.

Нагадаємо, що у Польщі затримали 22-річного громадянина України, який разом зі спільником з Росії скоював хакерські атаки на підприємства у різних куточках світу.

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