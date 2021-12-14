У Польщі на вулиці ледь не померла 41-річна українка: її реанімували правоохоронці

У Польщі на вулиці ледь не померла 41-річна українка: її реанімували правоохоронці

Непритомну жінку на землі побачила перехожа, яка гуляла з собакою.

У Польщі в місті Олава (Нижньосілезьке воєводство) поліцейські врятували життя українці. Жінка раптом знепритомніла і перестала подавати ознаки життя.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Подія сталася пізно ввечері, 12 грудня. Непритомну жінку, яка лежала під будинком біля лавки побачила випадкова перехожа, яка вийшла вигулювати свого собаку. Вона одразу зателефонувала до поліції.

З'ясувалося, що непритомна жінка - українка. Вона не реагувала на зовнішні чинники і дуже скоро в неї почав зникати пульс, і вона перестала дихати.

Поліцейські терміново почали надавати їй першу медичну допомогу та викликали "швидку" й рятувальників.



За кілька хвилин їм вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки. На місце швидко прибули рятувальники, які й подали жінці кисень.



“Якби не швидка та професійна допомога правоохоронців, жінку точно б не врятували”, - йдеться на сайті поліції.



Наразі невідомо, що стало причиною того, що громадянка України знепритомніла на вулиці.

Нагадаємо, що у Польщі прокуратура звинуватила 9 осіб у знущанні із затриманого українця, що призвело до його смерті. Серед них - працівники витверезника, поліцейські та медики.

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