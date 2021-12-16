У Польщі напівголий українець стрибнув з моста та гепнувся на автомобіль, який проїжджав тієї миті: фото

У Польщі напівголий українець стрибнув з моста та гепнувся на автомобіль, який проїжджав тієї миті: фото

У поліції встановлюють обставини інциденту та з'ясовують, з ким на той момент був українець.

У м. Явожно Сілезького воєводства, що у Польщі, напівголий громадянин України стрибнув із пішохідного моста та приземлився на капот автомобіля, який проїжджав тієї миті. Чоловік кілька днів був у тяжкому стані, проте все ж опритомнів.

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Про це повідомляє польське видання jaw.pl.

Українець стрибнув із пішохідного моста на автомобіль, який саме там проїжджав. На той момент на чоловіку були лише штани та взуття. На місце події негайно викликали медиків. Потерпілого госпіталізували в тяжкому стані. Лікарі кілька днів боролись за життя українця і їм вдалось його врятувати.

Коли чоловік опритомнів, то повідомив, що він громадянин України, проте не пам'ятає, як опинився на мосту і чому з нього стрибнув.

У поліції встановлюють обставини інциденту та з'ясовують, з ким на той момент був потерпілий.

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