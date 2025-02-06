У Польщі назвали час і місце першої ексгумації жертв Волинської трагедії

Роботи з ексгумації тіл жертв Волинської трагедії розпочнуться у другій половині квітня у селі Пужники Тернопільської області. У складі польської місії, яку формує фонд "Свобода і демократія", буде декілька українців.

Про це повідомляє польське видання RMF FM.

Ядром команди дослідників будуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським. До складу команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик.

Вони повинні будуть встановити вік і стать загиблих, а також причини смерті, зокрема, чи була це насильницька смерть. Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження.

Також читайте Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: вимагає визнання провини українцями

За попередньою інформацією, яку будуть перевіряти дослідники, у селі Пужники на Тернопільщині загинуло близько 80 поляків.

До місії готові також долучитися представники Інституту національної пам'яті Польщі.

Загалом ексгумацію будуть проводити близько 20 осіб, серед них українські експерти та представники Товариства старожитностей Волині, яке співпрацює з фондом “Свобода і демократія”.

Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць. Вартість робіт оцінюють у кілька сотень тисяч злотих.

Що таке Волинська трагедія

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Події 1943 року в Польщі окреслюють як "Волинська різанина", а в Україні - "Волинська трагедія".

Події на Волині 1943 року у Польщі розглядають окремо від решти подій Другої світової війни та передвоєнного періоду.

Зокрема, вимагаючи визнання провини за "Волинську різанину" українцями, у Польщі не згадують про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців Галичини та Волині, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які після Другої світової війни увійшли до складу Польщі.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про ухвалене рішення щодо перших ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.

Читайте також: