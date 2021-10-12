У Польщі нетверезий українець на авто влетів у пішоходів на "зебрі": є загиблі

У Польщі нетверезий українець на авто влетів у пішоходів на "зебрі": є загиблі

У чоловіка було 1,52 проміле алкоголю в крові.

У Польщі у місті Шамотули, 24-річний українець, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала важкі травми.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

Вчора, 11 жовтня, у Шамотулах правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який збив на "зебрі" літнє подружжя. В результаті 74-річний чоловік загинув на місці, а його 72-річна дружина отримала травми і була ушпиталена.

Водій виявився громадянином України і був у нетверезому стані. В організмі 24-річного українця було 1,52 проміле алкоголю. У зв'язку з вищевикладеним, чоловік затриманий.

За скоєне йому загрожує тюремне ув’язнення. Справу розслідуватиме місцева прокуратура.

Нагадаємо, що у місті Катовіце у Польщі, у ДТП загинуло двоє молодих жителів Тернопільської області - 20-річний Ростислав та 22-річний Віталій. Їхній автомобіль на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево.

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