У Польщі нетверезий українець розтрощив новозбудований міст, злетів у річку і "влетів" на 1 млн злотих

У Польщі нетверезий українець розтрощив новозбудований міст, злетів у річку і "влетів" на 1 млн злотих

За попередніми даними, українець не отримав серйозних травм.

У Польщі у містечку Котово громадянин України потрапив у ДТП на вантажівці. Він злетів з дороги на місці будівництва мосту і частково впало в воду.

Про це повідомляють на сайті місцевої рятувальної служби.

ДТП сталася на трасі державного значення. Тягач із напівпричепом, який перевозив сільгосптехніку, злетів з дороги та частково впав у річку Могильницю. Рятувальники допомогли водієві вибратися з вантажівки, потім надали йому кваліфіковану першу медичну допомогу, і передали медикам.



З’ясувалося, що за кермом перебував громадянин України. Тест на наявність алкоголю в організмі водія показав більше 2 проміле. За попередніми даними, українець не отримав серйозних травм.

В результаті ДТП був пошкоджений вантаж, який перевозив водій, також пошкоджений новозбудований міст і стався витік солярки в річку. Збитки від аварії оцінюються приблизно в 1 млн злотих.

Згодом транспортний засіб витягнули з річки за допомогою крана.

Нагадаємо, що у Польщі українець поцупив дорогуще авто з прокату і намагався дременути на ньому з країни.

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