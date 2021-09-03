У Польщі нетверезого українця спіймали за кермом рейсового автобуса

46-річного українця затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.
У Польщі п'яний українець попався за кермом автобусу. Чоловіка оштрафували на кругленьку суму.
Про це повідомляє видання yavp.pl.
Нетверезий українець у Польщі керував громадським автобусом у Валбжиху. 46-річного українця затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.
У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже 1 проміле алкоголю. Порушника одразу зняли з рейсу і затримали.
Суд ухвалив рішення про позбавлення громадянина України водійських прав строком на 3 роки. Також чоловіка оштрафувати на 10 000 злотих.
Нагадаємо, що посольство України готує ноту до МЗС Польщі з приводу смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.