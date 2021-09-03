У Польщі нетверезого українця спіймали за кермом рейсового автобуса

46-річного українця затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.

У Польщі п'яний українець попався за кермом автобусу. Чоловіка оштрафували на кругленьку суму.

Про це повідомляє видання yavp.pl.

Нетверезий українець у Польщі керував громадським автобусом у Валбжиху. 46-річного українця затримали під час ранкової перевірки тверезості водіїв.



У крові чоловіка, який віз пасажирів на одному з міських маршрутів, виявили майже 1 проміле алкоголю. Порушника одразу зняли з рейсу і затримали.

Суд ухвалив рішення про позбавлення громадянина України водійських прав строком на 3 роки. Також чоловіка оштрафувати на 10 000 злотих.



Нагадаємо, що посольство України готує ноту до МЗС Польщі з приводу смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

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