У Польщі невідомі знову розсипали українське зерно: як на це відреагувала Україна

У другі роковини повномасштабного вторгнення Росії до України невідомі у Польщі знову пошкодили вантажні вагони з українським зерном.

На польській залізничній станції Дорогуськ втретє пошкодили українську агропродукцію.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ситуація сталася близько 9 ранку. Було пошкоджено вантажні вагони з бобами. Хто саме стоїть за цим - невідомо.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – прокоментував ситуацію віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Так, "Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Нагадаємо, раніше, 23 лютого, в Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" невідомі також висипали з двох українських вагонів-зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

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