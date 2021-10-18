У Польщі оштрафували двох українців, які не вміли себе поводити у літаку

У Польщі оштрафували двох українців, які не вміли себе поводити у літаку

Пара порушувала спокій пасажирів і на зауваження персоналу літака не реагувала.

У Польщі двоє українців отримали штрафи за порушення порядку на борту літака, який летів зі Львова до Варшави.

По це повідомляється на сайті прикордонної служби.



Так чоловік і жінка під час польоту порушували порядок гучними криками та шумом, і відмовлялися виконувати накази екіпажу.



Персонал літака повідомив про буйних пасажирів прикордонників аеропорту Варшава-Модлін. Одразу після приземлення літака ті вивели громадян-порушників під білі ручки.



В результаті жінку та чоловіка оштрафували на 500 злотих кожного. Після цього їх відпустили.

Нагадаємо, що у Польщі двоє нетверезих українців потрапили до звіту поліції, після того, як намагалися полагодити авто, яке заглохло посеред дороги.

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