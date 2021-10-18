У Польщі оштрафували двох українців, які не вміли себе поводити у літаку

Пара порушувала спокій пасажирів і на зауваження персоналу літака не реагувала.
У Польщі двоє українців отримали штрафи за порушення порядку на борту літака, який летів зі Львова до Варшави.
По це повідомляється на сайті прикордонної служби.
Так чоловік і жінка під час польоту порушували порядок гучними криками та шумом, і відмовлялися виконувати накази екіпажу.
Персонал літака повідомив про буйних пасажирів прикордонників аеропорту Варшава-Модлін. Одразу після приземлення літака ті вивели громадян-порушників під білі ручки.
В результаті жінку та чоловіка оштрафували на 500 злотих кожного. Після цього їх відпустили.
Нагадаємо, що у Польщі двоє нетверезих українців потрапили до звіту поліції, після того, як намагалися полагодити авто, яке заглохло посеред дороги.