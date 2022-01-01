У Польщі петарда влучила 25-річному українцю в око: його рятують медики

Чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди.
У м. Каліш, що у Польщі, напередодні Нового року, петарда влучила в око 25-річному громадянину України. Його терміново госпіталізували.
Про це повідомляє portalsamorzadowy.pl.
Речник лікарні у Каліші Павел Гавронський розповів, що у 25-річного українця тяжкі травми через вибух петарди. Медики намагаються зберегти йому око, проте не дають гарантій.
"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - повідомили Павел Гавронський.
Відомо, що чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди.
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