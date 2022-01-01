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У Польщі петарда влучила 25-річному українцю в око: його рятують медики

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У Польщі петарда влучила 25-річному українцю в око: його рятують медики

Associated Press

Чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди. 

У м. Каліш, що у Польщі, напередодні Нового року, петарда влучила в око 25-річному громадянину України. Його терміново госпіталізували. 

Про це повідомляє portalsamorzadowy.pl. 

Речник лікарні у Каліші Павел Гавронський розповів, що у 25-річного українця тяжкі травми через вибух петарди. Медики намагаються зберегти йому око, проте не дають гарантій. 

"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - повідомили Павел Гавронський. 

Відомо, що чоловік отримав травми під час невдалого запуску петарди. 

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