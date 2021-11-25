У Польщі під час мовного екзамену затримали українця: в чому причина

У Польщі під час мовного екзамену затримали українця: в чому причина

Українця затримали й видали зобов’язання повернутися на батьківщину.

У Варшаві затримали українця, який перебував у списку небажаних для перебування в країні осіб.

Про це повідомляє сайт прикордонної служби.

Інцидент стався у варшавському університеті під час складання іноземцями іспиту з польської мови для отримання сертифікату. Прикордонники перевіряли документи тих, хто мав намір скласти іспит, оскільки іноді дехто з учасників може використовувати чужі документи й видавати себе за іншу людину.

Під час перевірки виявилося, що 31-річний учасник іспиту громадянин України – був у списку небажаних осіб на території Польщі. 2 роки тому його засудили за хабарництво та знищення рухомого майна до 1 року позбавлення волі з умовною відстрочкою вироку на 3 роки. Крім того, він мав сплатити штраф у розмірі 2 000 злотих.



Чоловіка затримали й видали зобов’язання залишити країну, а також йому заборонили повторний в’їзд на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони строком на 3 роки.

Нагадаємо, що у Польщі нетверезий українець розтрощив новозбудований міст, злетів у річку і "влетів" на 1 млн злотих.

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