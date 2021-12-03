У Польщі поліція виламала двері до оселі українця через його любов до каміння і чужих авто

У Польщі поліція виламала двері до оселі українця через його любов до каміння і чужих авто

Українець може провести за ґратами 3 роки.

У Польщі у місті Картузи Поморського воєводства поліція затримала українця через його "дивне" захоплення. Він брав до рук каміння і жбурляв ним по автівках, які їхали трасою.

Про це повідомляє сайт місцевої поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що хтось жбурляє камінням по автомобілях, які їдуть трасою. Коли копи приїхали на місце виклику, там нікого не виявили.

Аналогічна ситуація повторювалася того ж дня ще двічі.



Наступного дня "метальника" викрили. Очевидці побачили, як після "справи" він утік до будинку неподалік та зачинився там.

На місце приїхала поліція, виламала вхідні двері і затримала чоловіка. Ним виявився 32-річний громадянин України.

Чоловіка заарештували за пошкодження 6 автомобілів на 3 місяці. Крім цього українця звинувачують у створенні небезпеки для дорожнього руху.

За скоєне заробітчанину світить до 3 років позбавлення волі.



Нагадаємо, що 26-річний українець, який працює кур'єром, в одному із ресторанів Варшави вкрав гаманець відвідувача. Коли до нього прийшла поліція, він заховався під диваном і відмовлявся виходити.

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