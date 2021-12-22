У Польщі помер відомий 34-річний українець: він брав участь у "Танцях з зірками" та знімався у серіалах

У Польщі помер відомий 34-річний українець: він брав участь у "Танцях з зірками" та знімався у серіалах

За даними польського видання, 34-річний українець помер через міокардит.

У Польщі у вівторок, 21 грудня, помер відомий 34-річний танцюрист з України Жора Корольов. Чоловік став популярним у сусідній країні, оскільки він брав участь у шоу "Танці з зірками" та знімався у серіалах.

Про це повідомляє видання Super Express.

Жора Корольов був родом із України, проте останні 18 років він мешкав у Польщі, де став популярним завдяки участі в шоу "Танці з зірками". Також він знімався у польських серіалах, фільмах та спробував себе у ролі співака на одному із польських талант-шоу.

Наразі офіційну причину смерті не повідомляють. Проте за даними польського видання, 34-річний українець помер через міокардит. Він збирався на тренування і впав посеред кімнати. Там танцюриста знайшла його дівчина та викликала медиків. Попри реанімаційні заходи, чоловіка не вдалось врятувати.

За даними видання yavp.pl, Жора Корольов народився в Одесі у 1987 році. Займатися танцями почав у 8 років. У 15 років виїхав до Німеччини, звідки у 2003 році переїхав до Польщі. Корольов представляв вищий міжнародний “S” клас з латиноамериканських та стандартних танців.

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