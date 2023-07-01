У Польщі померла українська волонтерка та засновниця "Автомайдану Вінниця": що відомо

Із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла.

У польській лікарні 30 червня померла вінницька волонтерка, голова громадської організації "Автомайдан Вінниця" та представниця руху "Чесно" Таїсія Гайда.

Про це повідомляє громадська організація "Автомайдан Вінниця".

"Ми втратили Таю... Перестало битися її мужнє серце...", – йдеться в повідомленні на сторінці ГО "Автомайдан Вінниця".

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"Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців! Тая любила людей – чесних і відважних, якою була сама! Як тепер без Таїси Гайди? Для нас – її друзів та команди – це питання без відповіді ще буде дуже довго", – зазначають її колеги.

За інформацією вінницьких ЗМІ, із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла. Першу допомогу їй надали у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова, а звідти транспортували до опікового центру до Львова.

У вкрай важкому стані 29 червня її доправили на лікування до Польщі, але врятувати життя волонтерки не вдалося.

Про похорон обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, померла 28-річна учасниця четвертого сезону шоу "Голос країни" Катерина Давиденко. Причина смерті - тромбоемболія легеневої артерії.

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