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У Польщі повідомили, що їхня оборонна допомога вже в Україні: фото

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У Польщі повідомили, що їхня оборонна допомога вже в Україні: фото

Фото: Маріуш Блащак

Поляки відправили до України оборонну допомогу.

Оборонна допомога від Польщі вже прибула до України. 

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. 

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - повідомив міністр. 

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