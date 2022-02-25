У Польщі повідомили, що їхня оборонна допомога вже в Україні: фото

У Польщі повідомили, що їхня оборонна допомога вже в Україні: фото

Поляки відправили до України оборонну допомогу.

Оборонна допомога від Польщі вже прибула до України.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - повідомив міністр.