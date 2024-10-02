У Польщі повідомили, скільки осіб зголосилися для участі в Українському легіоні

Кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою. Варшава готова навчати українських солдатів.

Про це заявив очільник польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Wirtualna Polska.

Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Києвом і Варшавою. Він мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України. Польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

"Ми до цього підготувалися. Це було в межах угоди, підписаної між Польщею та Україною",сказав Косіняк-Камиш.

Очільник Міноборони також заявив, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада – тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", - висловився Косіняк-Камиш.

Як повідомлялося, польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща збиватиме ракети РФ над Україною лише в одному випадку - якщо буде рішення всього НАТО.

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