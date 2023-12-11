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У Польщі протестувальники перегородили дорогу до України: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У Польщі протестувальники перегородили дорогу до України: що відомо

Черги на кордоні / Ілюстративне фото / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

Водії знову не можуть перетнути кордон.

Польські перевізники були змушені розблокувати дорогу біля пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин на вимогу місцевого муніципалітету. Згодом вони перегородили її вантажівкою.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У Польщі протестувальники перегородили дорогу до України

У Польщі протестувальники перегородили дорогу до України

За словами українських водіїв, поляки заявляють, що фура зламалася. Коли буде відновлено рух – прогнозувати складно.

Раніше стало відомо, що рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке" заблокований. Дії здійснюють представники спілки перевізників Словаччини.

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Дата публікації
Перегляди
2158
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