У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є жертви (фото)

Біля польського міста Познань ввечері 30 липня розбився мікроавтобус, в якому перебували громадяни України. Транспортний засіб з українськими номерами влетів в задню частину вантажівки. Водій загинув.

Про це повідомляють видання Fakt.pl, а також 24 канал з посиланням на МЗС України.

В міністерстві інформують, що аварія сталася на автомагістралі А2. Мікроавтобуса "Fiat Ducato" врізався в задню частину вантажівки на ділянці дороги, де відбувалися роботи з будівництва смуги.

"В мікроавтобусі перебувало сім громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Шестеро пасажирів госпіталізовано з ушкодженнями різної важкості. Стан постраждалих оцінюється, як стабільний", - повідомили в МЗС.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Тим часом, за даними польських ЗМІ, причиною аварії стала необережність водія. Видання пише, що деякі постраждалі були затиснуті в мікроавтобусі. Для того, щоб їх звільнити, знадобилася допомога рятувальників. Траса А2 була заблокована протягом кількох годин.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП біля Познані. Фото: Fakt.pl.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП біля Познані. Фото: Fakt.pl.

Як повідомлялося, у Польщі виник скандал через українку-помічницю Дональда Туска - Крістіну Вороновську. Їй закидають відсутність відповідної для такої роботи кваліфікації та ймовірні зв’язки зі спецслужбами Росії, оскільки її батько, начебто, був співробітником радянської військової розвідки.

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