У Польщі стався інцидент з потягом, що прямував до України: затримуються рейси

"УЗ" попередила про затримку потяга за кордон.

На території сусідньої Польщі поїзд SKPL 768Л Варшава-Рава-Руська зіткнувся з дикою твариною. Постраждалих немає. Втім, відомо про затримки рейсів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд Варшава - Рава-Руська затримується приблизно на чотири години через інцидент поїзд. Також український рейс з Рава-Руської до Львова та Коломиї, який забирає пасажирів з Польщі, вирушить із затримкою, очікуючи на прибуття поїзда з Варшави.

"Це стане причиною затримки зворотного рейсу - з Рава-Руської до Варшави. Точний час відправлення наразі невідомий", - додали в "УЗ".

Як повідомлялося, потяги до Польщі курсуватимуть з обмеженням маршруту аж до 30 вересня. Обмеження не торкнуться поїздів №67/68 Київ - Варшава, №19/20 Київ - Хелм, №119 Дніпро - Хелм та №24 Хелм - Київ, які продовжать рухати за звичним графіком.

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