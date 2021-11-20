У Польщі трагічно загинув українець: врізався фургоном у трамвай

У Польщі трагічно загинув українець: врізався фургоном у трамвай

Водій трамваю та двоє пасажирів отримали легкі травми та були ушпиталені.

У Польщі загинув українець. Трагедія сталася 19 листопада близько 14:30 в Сілезькому воєводстві - місті Свентохловіце.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

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Фургон доставки, за кермом якого перебував громадянин України, зіштовхнувся з трамваєм на розі вулиць Битомська та Повстанців Сілезьких.

Після цього вантажівка влетіла у стовп. Водія затисло, його діставали рятувальники за допомогою спецзасобів.

На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Своєю чергою, водій трамваю та двоє пасажирів отримали легкі травми та були ушпиталені.

На місці інциденту працювали 15 пожежників, шусть одиниць техніки, медичний гелікоптер.

Нагадаємо, у Польщі напередодні вирувала негода: сильний вітер не тільки наробив лиха, а й забрав людське життя.

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