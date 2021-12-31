У Польщі українцеві, якому на роботі відірвало руку, через 2 роки дали протез, який йому не підійшов

У Польщі українцеві, якому на роботі відірвало руку, через 2 роки дали протез, який йому не підійшов

Пристрій, на який чоловік чекав 2 роки і який коштує 80 тисяч злотих, не відповідає потребам чоловіка.

У Польщі неподалік містечка Жарув у Нижній Сілезії українцю на заводі з перероблення пластикових відходів відірвало руку. Чоловікові 2 роки обіцяли допомогти з протезом, а коли він нарешті його отримав, виявилося, що він йому не підходить.

Про це розповідає InPoland.

Руслан Данкевич приїхав до Польщі працювати 2019 року. Він влаштувався на завод із переробки пластику. Того дня чоловік підміняв колегу. На виробництві забилася труба, якою проходив перероблений товар. Руслан хотів прочистити вентилятор і трубу, але раптом його руку затягло у вентилятор. В результаті він позбувся кінцівки і отримав інвалідність.

Як розповідає Руслан, посередник, який влаштовував його на роботу, приїхав до нього до лікарні і дав йому на підпис папери, які чоловік не зміг прочитати, бо не знає мови.

Перебуваючи в шоковому стані, під дією знеболювальних препаратів, Руслан підписує документи не читаючи їх та не розуміючи їх зміст. Згодом виявилося, що цими паперами Руслан визнав себе винним у нещасному випадку, який з ним стався.

За словами чоловіка, на документі є підпис перекладача, який нібито там був присутній, але насправді його там не було. Є підтвердження того, що особа, яка повинна була ретельно перекласти зміст навіть близько не була біля лікарні в той день.

Далі чоловіка намагалися швидше відправити з Польщі, нібито через закінчення терміну легального перебування.

Йому обіцяли допомогти з виготовленням протезу, знайти роботу та допомогти у майбутньому.

"Це рішення було ухвалене агенцією праці, вони пояснювали мені, що в мене закінчується біометрія та термін перебування в Польщі, і я мушу терміново покинути країну. В той момент я не міг роздумувати і погодився, тому, що був під знеболювальними препаратами, бо минув тільки 4 день після травми" — розповідає Руслан.

Протягом 3 місяців в Україні українець лікувався за власний кошт. Гроші, які він заробив у Польщі, він витратив на своє лікування в Україні. Його долею ані посередник, ані роботодавець не цікавилися.

За кілька місяців він повернувся до Польщі і був прийнятий на роботу на ту ж саму посаду, у того самого роботодавця. Жодної полегшеної роботи не було запропоновано. Він працював з однією рукою, виконуючи все те, що раніше робив двома руками.

Зрештою, Руслан вирішив поговорити з керівником фірми, щоб йому допомогли в придбанні протеза, але на приймання до нього він потрапити не міг.

Згодом чоловік перейшов на інше місце роботи — до стайні, де доглядає за 35 кіньми.

Своєї провини роботодавці у інвалідизації чоловіка не вбачають, бо він фактично визнав, що винний у нещасному випадку.

"Потерпілий пройшов навчання з правил безпеки там, де саме сталася подія. Основною причиною нещасного випадку стало недотримання правил безпеки робітником. Потерпілий самостійно зробив демонтаж труби від вентилятора і здійснював дії пов’язані з прочищенням без відключення машини. Крім того, під час перевірки встановлено, що постраждалий, незважаючи на неодноразові випадки засмічення труби вентилятора, ніколи не повідомляв відповідальних осіб про цю проблему. Він щоразу самостійно вживав заходів щодо її прочищення", — кажуть в інспекції праці.

Нещодавно Руслан нарешті отримав протез, який був куплений за рахунок фірми і коштує 80 тис. злотих, але він зовсім не відповідає його потребам - пристрій просто створює видимість наявності руки.

"Незважаючи на те, що це не було нашим обов’язком, як роботодавця (на той момент ми були просто користувачем послуг), ми розглядали зобов’язання надати протез потерпілому, як наш моральний обов’язок. Ми його виконали за участю найкращого відомого нам центру протезування в Польщі, який доклав усіх зусиль, щоб протез був підібраний ідеально до особливостей травми пацієнта і ступеня інвалідності, яка виникла в результаті травми", — розповіли у фірмі, де працював Руслан.

Також у фірмі заявили, що Руслану Данкевичу запропонували подальше працевлаштування.

Зараз українець збирає докази, аби довести, що підпис під документом він ставив в стані під сильними знеболювальними препаратами. Жодної матеріальної компенсації він не отримав.

Нагадаємо, що польському місті Бидгощ 26 серпня 2021 року автомобіль на смерть збив 26-річного українця. З моменту ДТП минуло вже 4 місяці, проте нікого не покарали.

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